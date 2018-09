Encontrados genes da menopausa precoce

Cientistas anunciam nesta segunda-feira, 18, que conseguiram identificar quatro genes que, em conjunto, provocam a menopausa precoce (antes dos 35 anos), fenômeno que afeta uma em cada 20 mulheres e pode arruinar planos para a maternidade.

Segundo os pesquisadores da Universidade Exeter e do Instituto da Pesquisa do Câncer, ambos da Grã-Bretanha, a descoberta abre caminho para criar um teste genético - feito por exame de sangue - para identificar mulheres com maior risco de entrar na menopausa prematuramente.