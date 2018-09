Encontrados mais dois corpos de vítimas de naufrágio no AM

Mais dois corpos de vítimas do naufrágio do barco Comandante Salles foram encontrados no fim da manhã deste domingo, 11, elevando para 48 o total de mortos no acidente. A embarcação afundou há uma semana no Rio Solimões, em Manacapuru, a cerca de 90 quilômetros de Manaus (AM). Veja também: Rios amazônicos: naufrágios e uma infinidade de armadilhas flutuantes Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do estado, o corpo de uma mulher foi localizado hoje nas imediações do local onde ocorreu o naufrágio, e o de um homem, na região do Porto da Ceasa, perto de Manaus. Ao todo, já foram resgatados os corpos de 26 homens, 21 mulheres e de uma criança. A corporação mantém três equipes de busca, que percorrem uma área de 60 a 90 quilômetros do local do acidente. Segundo os bombeiros, há pelo menos mais três pessoas desaparecidas. Não há previsão de quando as buscas serão encerradas.