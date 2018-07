'Encontrei a minha própria voz', diz Hillary

Um dia depois de ter se emocionado em público ao falar sobre o desgaste da campanha eleitoral, a senadora Hillary Clinton era só sorrisos ao subir ao palco para seu discurso da vitória na primária democrata do Estado de New Hampshire. "Quero especialmente agradecer a New Hampshire", disse. "Eu ouvi vocês e, nesse processo, encontrei a minha própria voz." Ao contrário do discurso em tom fúnebre realizado pouco após ter obtido uma decepcionante terceira colocação na prévia de Iowa, na semana passada, o tom do pronunciamento da senadora nesta terça-feira foi emotivo e "para cima". "Eu me senti como se todos nós tivéssemos falado do coração." "Esta campanha vai transformar a América", disse, arrancando fortes aplausos da platéia. E ainda acrescentou que quer oferecer aos Estados Unidos "a mesma virada que New Hampshire ofereceu a mim". Agradecimentos Contrariando a tendência dos últimos dias da campanha de New Hampshire, quando atacou seu principal rival, Barack Obama, por sua suposta inexperiência, Hillary chegou a louvar seus adversários, agradecendo aos candidatos Joseph Bidden e Chris Dodd, que abandonaram a disputa, mas também ao governador Bill Richardson, ao ex-senador John Edwards, que tem sido um crítico contumaz de sua candidatura, e ao próprio Obama. No discurso de Iowa, Hillary subiu palco tendo ao fundo o marido, o ex-presidente Bill Clinton. Desta vez, o ex-presidente americano ficou na lateral, deixando os holofotes para a ex-primeira dama. Recentemente, muitos vinham criticando a forte participação de Bill Clinton na campanha, argumentando que ele dera declarações infelizes e que sua presença acabava servindo à candidatura de Obama. O candidato rival vinha dando declarações dizendo que o casal Clinton representava a política do passado, ao passo que ele, Obama, seria a encarnação da mudança. Hillary se apropriou do discurso pró-mudança do adversário, mas adaptou-o, acrescentando a sua experiência à equação. A frase que muitos manifestantes vêm exibindo em cartazes de sua campanha é simbólica: "Hillary Clinton - Pronta para a Mudança". Jovens Além de pegar emprestado o discurso do rival, Hillary também deu sinais de que pretende cooptar a base eleitoral de Obama, que tem forte apoio entre os jovens. No comício desta terça, a senadora estava predominantemente rodeada de jovens, a despeito de a maior parte de seus eleitores serem pessoas mais velhas. A senadora não esqueceu de agradecer "aos jovens que saíram para votar" e destacou que um dos problemas atuais dos Estados Unidos é que muitos jovens não têm condições de pagar para ir à universidade. A senadora deixou claro que a campanha não pode hesitar e precisará seguir trabalhando forte para colher novos resultados positivos, logo após a festa desta terça. "Vamos nos levantar, arregaçar as mangas e continuar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.