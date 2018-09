Encontro de bambas

Móveis da Neorústica Collection, do designer brasileiro Brunno Jahara para a indústria NDT Brasil

Começa nesta quinta-feira a terceira edição do Boomspdesign – Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Arte, no Centro Universitário Belas Artes. Palestras, debates e workshops devem marcar os três dias de evento, que contará também com uma exposição paralela, em cartaz até o dia 27. Organizado por Beto Cocenza, o Boomspdesign terá a participação de profissionais como os brasileiros Brunno Jahara, Sergio Rodrigues e Zanini de Zanine, o argentino Paulo Bergoni e os americanos Craig Hobins e Harry Allen. “Queremos promover a integração dos profissionais de arquitetura, design e arte”, explica Cocenza. Duas novidades marcarão o evento: o projeto prata da casa, em que ex-alunos da Belas Artes darão palestras, e o projeto designer homenageado, em que Brunno Jahara será a bola da vez.

Serviço

BOOMSPDESIGN - DIAS 21, 22 E 23 DE OUTUBRO

CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES: R. JOSÉ

ANTÔNIO COELHO, 879. INSCRIÇÕES: 3887-8606