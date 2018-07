Encontro na Arábia Saudita discute crise do petróleo

O principal produtor de petróleo do mundo, a Árabia Saudita, é anfitrião neste domingo de uma reunião internacional para discutir os altos preços dos combustíveis, que vêm provocando preocupações e protestos em todo o mundo. O governo saudita convidou altos representantes de mais de 30 dos principais países produtores e consumidores de energia do mundo para discutir o que fazer a respeito do problema. Na última semana, o preço do barril de petróleo no mercado internacional chegou a quase US$ 140 - diante de US$ 10 há cerca de uma década. Aumento da produção Os Estados Unidos e outros grandes consumidores pedem aos países produtores que aumentem o suprimento de petróleo para combater o que consideram um problema de oferta como causa do aumento no preço do petróleo. A Arábia Saudita anunciou um ligeiro aumento na produção na semana passada, mas afirma que especulações de mercado, não a falta de oferta, elevaram os preços. Vários países vêm enfrentando protestos por conta do aumento nos preços dos combustíveis, que atinge as indústrias e ajuda a elevar os preços dos alimentos. Os representantes reunidos na cidade de Jidá neste domingo anunciaram a realização de uma nova reunião, programada para outubro, em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.