Encontro nacional discute adoção em Jundiaí-SP O Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem, aproximadamente, 5.471 crianças e adolescentes a espera de um lar adotivo em todo o País. Com o objetivo de debater e esclarecer as questões relativa à adoção no Brasil, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (Angaad) promove à 18.ª edição do ENAPA, encontro entre os grupos de apoio brasileiros.