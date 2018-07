Encontro reúne setor avícola no PR Avicultores, técnicos e empresários da cadeia do frango participam, no dia 16, em Cascavel (PR), do 6º Encontro MercoLab de Avicultura. A proposta do evento é refletir sobre o mercado brasileiro e mundial, além de apresentar novidades em resultados de pesquisas e novos conhecimentos. "A avicultura brasileira é referência mundial e o intercâmbio de informações é fundamental", diz o coordenador-geral do MercoLab, o veterinário Alberto Back. Já confirmaram presença os palestrantes Paulo Molinari, da Safras e Mercados; Jorge Caetano, fiscal do Ministério da Agricultura; Mário Penz, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Mário Sérgio Assayag, do Grupo Sadia, e Irenilza Nâas, da Unicamp. Site: www.mercolab.com.br.