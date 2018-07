Encontros do G-20 vão até novembro Uma reunião com altas autoridades financeiras de países do G-20 ocorreu ontem, na Coreia do Sul, para buscar uma forma de apoiar a retomada econômica mundial, declarou o porta-voz do comitê presidencial do G-20, em Seul. Participaram do encontro cerca de 150 representantes dos países-membros, do FMI, Banco Mundial e da OCDE. A reunião foi a primeira de uma série de encontros preparatórios, que se seguirão em Toronto, em junho, e em Seul, em novembro. Nas reuniões, serão debatidas novas estratégias para conter a crise financeira internacional e a sustentação de um crescimento duradouro.