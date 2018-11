Endeavour deixa ISS pela última vez

O retorno da nave está previsto para quarta-feira. Terminará assim, depois de 16 dias, sua vigésima quinta e última missão espacial. Depois, ficará exposta em um museu de ciências em Los Angeles (Califórnia).

A primeira missão do Endeavour ocorreu em 1992 e, em 1998, tornou-se uma peça chave do programa de construção e operação da ISS. Foi, além disso, a nave mais jovem de uma frota de cinco ônibus espaciais que começaram a operar em 1981 e será aposentada com a missão da Atlantis em julho.

Durante a última missão do Endeavour, a tripulação realizou quatro caminhadas espaciais na ISS para fazer trabalhos de manutenção, instalar novos equipamentos e encher com amoníaco os canos do sistema de resfriamento do controle térmico fotovoltaico.

No total, foram necessárias mais de mil horas de trabalho fora dos veículos espaciais, à deriva no espaço, desde o início do programa de construção e operação da ISS, segundo a Nasa.

A tripulação da Endeavour é composta por seis pessoas: o comandante Mark Kelly, o piloto Greg Johnson, os técnicos Mike Fincke, Andrew Feustel e Greg Chamitoff, além do astronauta da Agência Espacial Europeia Roberto Vittori.