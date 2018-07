Endividamento ou poupança?

É compreensível que haja diferenças para uma estimativa tão complexa. Segundo o BC, o endividamento em 2009 cresceu 19,7% e supera 20% do PIB. Considerando que o PIB cresceu menos de 1%, pode-se fazer ideia do avanço do endividamento num período de crise.

Os dados da LCA informam ainda que o endividamento representa 40% da renda anual das famílias, é equivalente a 10 meses e 20 dias de salário (ante 10 meses e 2 dias no ano anterior) e representa 39,7% da massa nacional dos rendimentos (ante 15,4% em 2001).

Existe um vínculo entre rendimentos e endividamento. Por isso o endividamento das famílias americanas é muito mais elevado que o das brasileiras, e lá não há um regime social que ofereça uma renda mínima na aposentadoria ? o que as obriga a ter um seguro privado ? nem um regime para a saúde. Já nos países asiáticos, esse seguro é constituído por poupança familiar, o que não permite um crescimento exagerado do consumo.

No Brasil, tudo indica que o endividamento pessoal vai crescer nos próximos anos: uma ligeira melhora de rendimentos se traduz, em nosso país, por um aumento desproporcional do endividamento, em razão do uso disseminado dos cartões de crédito que o sistema financeiro incentiva. Por outro lado, a expansão dos financiamentos imobiliários nas instituições financeiras essencialmente públicas contribui para o aumento do endividamento de longo prazo.

O exemplo dos Estados Unidos mostra que, num período de crise, com crescimento do desemprego, se registram forte queda do consumo e aumento da inadimplência, mas isso se traduz por uma ampliação involuntária da poupança com a forte redução do uso dos cartões de crédito.

No Brasil, conseguimos até agora escapar de um surto de desemprego de grande proporção, o que permite que o consumo continue crescendo. No entanto, seria muito útil e prudente uma campanha em favor de uma poupança maior, que certamente teria por efeito uma redução dos custos e um crescimento dos investimentos.