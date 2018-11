Enem: 38 federais já aderiram ao novo modelo

O prazo acertado com o MEC para a decisão final, que era na última semana, foi adiado para 20 de maio. Dezoito instituições ainda não conseguiram concluir se usarão o novo Enem e de que maneira o farão. Outras três já usam a prova, no modelo atual, como parte de seu processo de seleção e deverão continuar dessa maneira este ano, mas estudam mudanças para o processo de 2010. Apenas uma instituição, a Universidade Federal Rural do Amazonas, rejeitou a ideia de aderir este ano ou em 2010.

Os modelos de adesão, no entanto, poderão tornar-se uma dor de cabeça para os futuros vestibulandos. As propostas das instituições vão desde a simples fase única com o Enem ao uso do exame como parte da nota inicial do candidato, em percentuais que variam de 20% a 50%. Existem também modelos com cotas para alunos de escolas públicas, outros que incluirão a nota em uma segunda fase e aquelas que decidiram fazer primeira fase com o Enem e uma segunda prova própria.