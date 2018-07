Enem custará R$ 128,5 milhões, 28% mais que 2009 A próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai custar R$ 128,5 milhões. O valor foi publicado hoje no Diário Oficial da União, no extrato de dispensa de licitação para a contratação de consórcio formado por Cesgranrio e Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe), órgão vinculado à Fundação Universidade de Brasília.