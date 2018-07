Enem deve ser em 6 e 7 de novembro O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que a edição 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio deve ocorrer em 6 e 7 de novembro. Normalmente realizado em outubro, o Enem deve ter o calendário alterado por causa das eleições. A mudança também deve atingir o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.