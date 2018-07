Enem gera congestionamento perto das escolas em Salvador Uma hora antes do início da aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) em Salvador, neste sábado, 26, grandes congestionamentos são registrados nas regiões onde estão localizadas as maiores instituições nas quais a prova será realizada. O tráfego intenso de carros e ônibus é registrado na região central da cidade e em bairros como Canela, Brotas, Pituba, Costa Azul e Stiep.