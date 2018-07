Enem não terá nova data para judeus O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão Tribunal Regional Federal da 3ª Região que obrigava o Ministério da Educação a oferecer data alternativa para que judeus realizassem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcadas para 5 e 6 de dezembro (sábado e domingo). O sábado coincide com o período de descanso sagrado judaico.