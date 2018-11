Enem para alunos prejudicados é hoje O Ministério da Educação (MEC) realiza hoje a prova do Enem para os alunos prejudicados por erros de impressão no caderno de questões da cor amarela, durante a prova de ciências humanas e da natureza aplicada em 6 de novembro. O Inep identificou mais de 9,5 mil alunos e os convocou por e-mail, SMS e telegrama. A prova começa às 13 horas, horário de Brasília. Os estudantes podem consultar os locais onde a prova será reaplicada no site sistemasenem2.inep.gov.br/localdeprova, usando uma senha e o número do CPF.