Enem pode substituir 1ª fase do Enade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve fazer parte da avaliação dos estudantes de ensino superior, substituindo a primeira fase do Exame Nacional do Ensino Superior (Enade), feita pelos ingressantes nos cursos. A proposta foi reafirmada anteontem pela secretária de ensino superior, Maria Paula Dallari. O Enade ocorrerá em 21 de novembro. Farão o exame estudantes de 14 cursos de bacharelado e de 5 de tecnologia.