Enem: redação de aluno tinha 2 erros em correção O estudante de São Paulo que teve a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) alterada recebeu ontem cópia de seu texto e das folhas de correção. As cópias mostram que houve dois erros: na primeira leitura, o corretor anulou a prova por fuga ao tema - situação em que deveria ter dado nota zero. Apesar de os outros dois corretores terem atribuído nota 880, devendo valer a última correção, o aluno acabou ficando com a primeira avaliação, que estava errada.