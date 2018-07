Enem: redação de aluno tinha 2 erros em correção

O estudante de São Paulo que teve a nota da redação do Enem alterada recebeu ontem cópia de seu texto e das folhas de correção. As cópias mostram que houve dois erros: na primeira leitura, o corretor anulou a prova por fuga ao tema - situação em que deveria ter dado nota zero. Apesar de os outros dois corretores terem atribuído nota 880, devendo valer a última correção, o aluno acabou ficando com a primeira avaliação, que estava errada.

O Ministério da Educação (MEC) encaminhou por e-mail a correção ao aluno, de 17 anos, depois de tentar na Justiça evitar que ele visse sua prova. A nota do aluno já havia sido alterada após liminar garantir vista da redação, colocando em dúvida o sistema de correção do Enem.

Até agora, 71 alunos no País já tiveram acesso à cópia das redações por meio de decisões judiciais. Todos reclamavam da avaliação dos textos. O MEC diz ter analisado a revisão de notas em 27 casos, mas, por ora, só alterou o resultado do aluno paulista.

Ontem, o Ministério Público Federal no Ceará e a Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro pediram à Justiça que o acesso à correção da redação seja estendido aos cerca de 4 milhões de estudantes que fizeram a prova. A Defensoria, que recebeu mais de 30 reclamações, ainda pede a abertura, após a vista da prova, de um prazo de dez dias para recurso e que o período de inscrições no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) seja prorrogado.

Apesar da iminência de uma chuva de processos, o MEC afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que é inviável encaminhar a redação a todos os estudantes.