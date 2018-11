Enem será em 22 e 23 de outubro e em 28 e 29 de abril

As duas próximas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão realizadas nos dias 22 e 23 de outubro e em 28 e 29 de abril de 2012. A data da segunda edição do exame do ano que vem não foi definida por causa das eleições municipais. Como os locais de prova são os mesmo utilizados para votação e ainda há dúvidas sobre a capacidade de realizar o Enem entre o primeiro e o segundo turno, o Ministério da Educação (MEC) resolveu deixar a questão em aberto.

O anúncio oficial sobre as datas do Enem será feito hoje, em Brasília, pela presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Malvina Tuttman.

O MEC sempre quis que o Enem tivesse duas edições por ano. Em 2010, o ministro Fernando Haddad cancelou, em março, a edição do primeiro semestre, que seria realizada entre abril e maio. Segundo foi divulgado na época, temia-se que, se fosse feita uma licitação, em que pesa o menor preço, o órgão contratado para realizar o exame não daria condições de segurança para a prova nacional. Em 2009, o Enem vazou quando estava sob a responsabilidade do consórcio Conasel, conforme revelou o Estado, e exame foi adiado.

No edital do exame, que será publicado amanhã no Diário Oficial da União, o Inep vai reafirmar o veto a pedidos de revisão ou vistas de provas. O instituto, porém, vai condicionar a proibição, que já existia em anos anteriores, a uma manifestação oficial da Justiça.

Neste ano, houve recursos à Justiça no Rio, em Minas, São Paulo, Ceará e Pernambuco pedindo vistas de provas do Enem, movidos tanto por estudantes, quanto pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Em suas alegações, o Inep argumentou que a dimensão do Enem, que teve 4,6 milhões de inscritos, torna inviável os pedidos de revisão ou vistas de prova.

Mudanças. Conforme o MEC havia antecipado no mês passado, uma das novidades do próximo Enem será a proibição do uso de celulares. Os candidatos serão obrigados a deixar os aparelhos fora da sala de aula.

Essa precaução foi adotada porque, durante a aplicação do exame no ano passado, muitos alunos tentaram fraudar a prova tirando fotografias.

Outra medida que o ministério estuda e pode aparecer no edital é um tempo extra, antes do início do Enem, para os alunos checarem possíveis erros de impressão. A ideia é que, com esse mecanismo, o aluno não reclame posteriormente.