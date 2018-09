Enem também passou a pedir um olhar diferenciado

Dessa forma, a prova do Enem deixou de ser estruturada por disciplinas tradicionais (como física, história e biologia) e passou a ser dividida por áreas do conhecimento. As novas denominações dessas áreas são Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Com esse movimento, o Enem, que hoje se tornou um vestibular unificado para muitas instituições públicas em todo o País, tem a expectativa de enxugar os currículos de escolas de ensino médio ou pelo menos adaptá-los à proposta.

Anos antes da reformulação do Enem, esse perfil menos conteudista - que abre espaço para análises de obras de arte, por exemplo - já havia sido adotado no vestibular da Fuvest.