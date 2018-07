Enem tem número recorde de inscritos Quatro milhões de candidatos participam hoje da 11ª edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem, que ao longo dos últimos dez anos avaliou o desempenho de 18 milhões de alunos de escolas públicas e particulares que concluíram a educação básica. As provas terão início às 13h e serão aplicadas em 8,5 mil locais. A primeira edição do Enem, em 1998, contou com a participação de pouco mais de 157 mil estudantes. Este ano, o número de inscritos bateu mais um recorde: 4.004.715. A participação no exame é voluntária. O Enem é usado como critério de seleção para concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) e em processos seletivos de cerca de 500 instituições de ensino superior. Segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, o maior número de candidatos está concentrado no Sudeste: 1.887.779. O Nordeste teve 1.017.634 inscritos, seguido pelo Sul, com 484.948; o Centro-Oeste, com 324.704; e o Norte, com 289.360. Os candidatos que não receberam em casa o cartão de confirmação de inscrição podem consultar a lista dos locais de prova no site do Inep. Para fazer a prova, é preciso apresentar carteira de identidade, de trabalho, ou de habilitação com foto. Também serão aceitas cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas e pelas Polícias Militar e Federal (inclusive passaporte). Os estudantes terão cinco horas para responder à prova, que terá 63 questões objetivas e uma redação dissertativa. A previsão é de que os boletins individuais sejam enviados aos candidatos na segunda quinzena de novembro.