Enem terá enunciado menor a pedido de ministro

A prova, aplicada em dois dias, começa no sábado, 6 de novembro. No total, são 90 questões por dia. No primeiro, a prova é de ciências humanas e ciências da natureza. No segundo, é a vez de linguagem e códigos, além de redação e matemática. As provas serão distribuídas em quatro cores diferentes.

O exame, diz Haddad, está impresso e pronto "há semanas", e não houve qualquer atraso no cronograma. Sobre a segurança da prova, questionada no ano passado depois de o Grupo Estado revelar o vazamento do exame em outubro, o ministro afirmou estar tranquilo. "A gráfica é a mais segura do Brasil, a distribuição é feita pelos Correios. São os parceiros mais qualificados." Haddad também citou que o exame contará novamente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares de cada Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.