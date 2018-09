Enem terá enunciado menor, diz ministro

Haddad afirmou que a recomendação dada ao Inep foi para "dar atenção ao enunciado dos itens, para que fossem contextualizados, mas que pudessem ser textos um pouco mais enxutos". O ministro esteve ontem em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, para assinar um termo para a construção de um novo câmpus da Unifesp, no Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim.

O ministro afirmou que neste ano o banco de itens do Enem - como é chamado o conjunto de questões pré-testadas - ficou maior, o que facilitou a elaboração da prova.

No total, são 90 questões por dia. No primeiro, a prova é de ciências humanas e ciências da natureza. No segundo, é a vez de linguagem e códigos, além de redação e matemática. As provas serão distribuídas em quatro cores diferentes.

O exame, diz Haddad, está impresso e pronto "há semanas", e não houve qualquer atraso no cronograma. "Nunca houve atraso em cronograma", afirmou.

Duas edições. O ministro voltou a falar sobre a possibilidade de, no ano que vem, o exame ser aplicado duas vezes. O plano havia sido anunciado no ano passado e depois foi descartado. "O Enem é um serviço continuado, tem todo ano, no mínimo uma edição. Então, é possível fazer a contratação que não seja anual."

Haddad, porém, não confirmou quando será a segunda edição da prova. O ministro disse que a decisão cabe a quem assumir o ministério e não quis responder se gostaria de continuar à frente do MEC, caso a candidata do PT Dilma Rousseff seja eleita amanhã. "O próximo gestor vai ter marco jurídico que permite tomar uma decisão serena", afirmou.

Sobre a segurança da prova, questionada no ano passado depois de o Estado revelar o vazamento do exame em outubro, o ministro afirmou estar tranquilo. "A gráfica é a mais segura do Brasil, a distribuição é feita pelos Correios e não conheço nenhuma empresa mais qualificada que os Correios. São os parceiros mais qualificados."

Ele também citou que o exame contará novamente com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Militares de cada Estado.

Anel do ensino. Durante o evento, estavam presentes o reitor da Unifesp, Walter Manna Albertoni, e os prefeitos de Embu das Artes e de municípios vizinhos.

Haddad fez uma analogia entre o Rodoanel, vizinho ao parque onde será construído o câmpus, e uma espécie de anel do ensino, em que transitam, "sempre para cima", os estudantes. Ele afirmou que a existência de universidades "em cada ponta do Rodoanel" será um fator de mudança para toda a região.

Não se sabe quais cursos vão fazer parte da grade do câmpus. O reitor da Unifesp diz que os mais prováveis são Teatro, Música, Cinema e Comunicação, "vocações" da região.

O custo total do parque, que inclui o câmpus, será de R$ 32 milhões. A prefeitura de Embu das Artes afirmou já dispor de R$ 8 milhões e que o restante será captado em secretarias do Estado e prefeituras vizinhas.