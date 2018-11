Enem vai valer 10% da nota do vestibular da UFPR O Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu hoje que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terão peso de 10% para a aprovação dos vestibulandos. Os 90% restantes virão das provas normais do vestibular, realizadas em duas fases. Essa norma entrará em vigor já no exame seletivo deste ano. As universidades têm prazo até hoje para aderir à proposta do Ministério da Educação (MEC) de adotar o Enem em substituição parcial ou total do vestibular.