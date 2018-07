Energia do vento atrai grandes usuários

Em segundo lugar, a recomendação tem a ver com o tema da sustentabilidade. A despeito do custo de produção, a possibilidade de que as empresas passem a exibir o selo verde da energia limpa pode funcionar como um diferencial de mercado numa série de países da Europa e da Ásia, além dos Estados Unidos. "Seria de muito valor estratégico para uma empresa ter, por exemplo, 5% de energia eólica em sua matriz energética", disse Mario Menel, presidente da Abiape, à repórter Renée Pereira. "Seria um tremendo reforço de imagem nesses mercados exigentes e sensíveis à questão do meio ambiente." Segundo Menel, a Abiape deverá coordenar a implantação de um parque experimental de energia eólica, com capacidade para a geração entre 50 e 100 megawatts (MW), como forma de popularizar a alternativa sustentável entre seus associados. Ao mesmo tempo, será feito um esforço de envolvimento dos fabricantes de equipamentos para energia eólica, no sentido de uma redução de preços e viabilização dos projetos.

Comparado a mercados mais amadurecidos, como o europeu, americano e chinês, o do Brasil ainda tem uma posição discreta em termos de produção e consumo de energia eólica. A capacidade instalada no País é de 606 MW, contra 9,9 mil MW nos EUA ou 25, 1 mil MW na China, líder mundial. As perspectivas, porém, são de crescimento: no Leilão de Reserva de 2009, foram comercializados 1,8 mil MW a serem entregues até 2012.

Uma pedra no caminho da TAM

Há anos as famílias Amaro, controladora da TAM, e Cueto, acionista da Lan Chile, ensaiam uma troca de ações com a intenção de diversificar seus investimentos. As tentativas começaram com o comandante Rolim Amaro, fundador da TAM, e continuaram com seu filho, Mauricio. Agora que o presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, decidiu vender sua participação na Lan, a oportunidade perfeita parece ter batido à porta da TAM - mas há um entrave. O valor de mercado da Lan é o dobro do da TAM, o que deixa a brasileira em condições bastante desfavoráveis numa eventual troca de ações.

Número

R$ 260 Milhões

é a quantia que a fabricante de motores e equipamentos WEG

vai investir em 2010

Usiminas vai às compras atrás de valor agregado

A Usiminas deverá publicar nesta quinta-feira fato relevante anunciando a compra de 30% do controle da Codeme, produtora de ligas de aço, e da Metform, fabricante de perfis de aço. As duas empresas pertencem ao grupo mineiro Asamar. O negócio obedece à decisão da Usiminas de que, em 2015, pelo menos 50% do aço que produz tenha algum valor agregado

TIM dá bônus para diminuir reclamações

Assídua integrante da lista das empresas que lideram o ranking de reclamações no Procon, a TIM resolveu reagir. A empresa de telefonia celular acaba de fechar com seus parceiros comerciais um sistema inédito no segmento de call center: a partir de agora, a remuneração de seus fornecedores será atrelado a um bônus cujo valor deverá variar de acordo com a satisfação dos clientes, manifestada ao final das ligações.

Ao mesmo tempo, a operadora contratou uma pesquisa mensal de aferição do seu desempenho, feita por amostragem por um instituto independente de pesquisa.

No lugar da catástrofe, desafios e oportunidade

O economista americano Thomas Davenport, um dos gurus do pensamento analítico nos negócios, é o convidado principal do evento Credit and Marketing Vision 2010, patrocinado pela Serasa Experian, marcado para os dias 18 e 19 de maio. É a segunda vez que o evento, que contará com a participação do economista brasileiro José Alexandre Scheinkman, é realizado em São Paulo. Em 2009, a atração foi o economista Nouriel Roubini, mais conhecido como "Senhor Apocalipse", por prever a crise de 2008. Este ano, o tema tratará das oportunidades criadas a cada alteração de cenário e a melhoria na tomada de decisões.

Repaginado, Portal Brasil estreia em março

Entra no ar, no próximo dia 3 de março, a nova versão do Portal Brasil, operado pela Secretário de Comunicação (Secom) do governo federal. O projeto, que envolveu mais de 200 profissionais, entre planejadores, programadores, tradutores e designers, é considerado o mais importante na estratégia de comunicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula de Silva, que investiu R$ 11 milhões nos últimos 12 meses. Bilíngue (inglês e português), o Portal é destinado principalmente à informação e promoção comercial e cultural do País no Exterior. O trabalho foi executado pela TV1, de São Paulo.

"Nas últimas semanas, o presidente da Toyota, Akio Toyoda, tem se desculpado repetidamente. Quando for testemunhar no Congresso, ele deve se desculpar de novo. Não é o bastante''

Editorial do jornal The New York Times, sobre os problemas da montadora japonesa

Mega Polo lança coleção para emergentes

Um dos maiores centros atacadistas de moda brasileiros focado na classe média emergente, o Mega Polo Moda, localizado no bairro do Brás, em São Paulo, realiza entre os dias 1º e 3 de março, o desfile da coleção outono/inverno 2010. A expectativa é de que o evento aumente em até 35% as receitas do shopping, que fechou 2009 com faturamento de R$ 700 milhões. Este ano, são esperados 22 mil lojistas de todo País, que vão conferir as tendências de 300 marcas. Com 400 lojas, o local, que recebe 3 mil clientes por dia, conta com um hotel para 300 hóspedes e uma rodoviária própria, com capacidade para abrigar 33 ônibus.

Inscrições para o Amigo de Valor acabam sábado

O prazo para as inscrições para os municípios interessados em participar do Programa Amigo de Valor, do Grupo Santander, termina neste sábado (27). A iniciativa financia projetos educacionais, com dinheiro de parte do imposto de renda devido de funcionários, clientes e fornecedores do banco. Em 2009, foram arrecadados R$ 6,8 milhões. Desde 2002, o Programa destinou R$ 34 milhões para 88 municípios em todo o País.