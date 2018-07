Energia é cortada em assentamento no interior de SP

Técnicos da empresa de energia elétrica EDP/Bandeirante chegaram ao assentamento Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, para cortar a ligação elétrica das residências. Um trator também deu início aos trabalhos de demolição no local. Um portão de entrada do acampamento já foi destruído.

O assentamento foi desocupado na manhã deste domingo pela polícia militar, em cerca de 40 minutos, de acordo com a PM. Ao todo, participaram mais de dois mil policiais militares, dos batalhões da região, do Comando de Policiamento de Choque, do Comando de Policiamento Rodoviário e do Corpo de Bombeiros. Segundo balanço da PM, 16 pessoas foram presas.