Energia é reativada após homem descer de torre em SP A Eletropaulo informou que às 15h16 restabeleceu a energia dos bairros Jaçanã, Mandaqui, Santana, Vila Guilherme, Vila Maria e Tucuruvi, em São Paulo. A empresa havia cortado o fornecimento por volta do meio-dia, a pedido do Corpo de Bombeiros, após um homem subir em uma das torres da companhia na pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Ele ficou na torre por três horas. A faixa da esquerda da pista expressa da Marginal do Tietê ficou interditada e prejudicou o trânsito na região.