Energia é restabelecida em estação de água que atende a região da Av. Paulista

O texto foi atualizado às 16h41.

SÃO PAULO - O fornecimento de energia elétrica foi restabelecido na Estação Elevatória de Água Tratada da Consolação, no centro de São Paulo, às 12h15 desta segunda-feira, 16. O problema prejudicou o bombeamento de água para os reservatórios que abastecem a região da Avenida Paulista. A interrupção do fornecimento de energia aconteceu às 3 horas.

Segundo a AES Eletropaulo, circuitos subterrâneos da subestação Augusta se desligaram por causa de problemas técnicos externos. As equipes da distribuidora trabalharam durante toda a madrugada no restabelecimento da energia, concluído às 9 horas para a maioria dos clientes.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), a Elevatória da Consolação retomou seu funcionamento e o abastecimento deve ser normalizado ao longo da noite e durante a madrugada de terça-feira, 17. As regiões que podem ser afetadas são: Paulista, Perdizes, Jardim América, Vila Mariana, Vila Madalena, Sumaré e Pompeia.

A companhia recomenda que a população economize água. Situações de emergência são atendidas pelo telefone 195.