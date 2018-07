Energia é restabelecida na Assembleia baiana

Apesar de o governo não ter dado informações oficiais, funcionários de órgãos do Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde estão instaladas as secretarias de governo, o Poder Judiciário e escritórios de empresas estatais, além da Assembleia, atribuíram o abastecimento a uma questão técnica. Para cortar o fornecimento de energia da Casa, seria preciso cortar também a de parte dos outros prédios do CAB, que voltaram a funcionar hoje.