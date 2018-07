Energia é retomada após chuvas na região de Campinas

De acordo com informações da CPFL Paulista, no fim da tarde de ontem havia 14,6 mil pessoas sem energia em nove municípios - Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Santa Bárbara d''Oeste, Americana, Indaiatuba, Nova Odessa, Piracicaba. Moradores de Sumaré e Hortolândia fizeram protesto na tarde de ontem por estarem sem energia.

A empresa informou que só para Sumaré deslocou 60 equipes e que as fortes chuvas e rajadas de vento da noite de sábado ocasionaram interrupções no serviço em todas as cidades atendidas na região de Campinas. Nas cidades mais atingidas pelo temporal, a rede de distribuição de energia precisou ser reconstruída.

Casos pontuais de falta de energia devem ser comunicados pelo site da empresa (www.cpfl.com.br), por SMS (enviar para 27351 se for CPFL Paulista e 27304 se for CPFL Piratininga), por e-mail (paulista@cpfl.com.br ou piratininga@cpfl.com.br), pelos telefones 0800 010 1010 (CPFL Paulista) e 0800 010 2570 (CPFL Piratininga), ou nas agências de atendimento.