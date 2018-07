Energia elétrica é restabelecida na região do Bom Retiro

Atualizado às 18h06.

SÃO PAULO - A energia elétrica foi restabelecida às 16h30 desta terça-feira, 5, no trecho da Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro, no centro de São Paulo.

De acordo com a Eletropaulo, a falta de energia pode ter sido causada pelas fortes chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira, 4. A área estava sem luz desde 14h30, momento em que uma equipe da Eletropaulo se dirigiu ao local.