Energia elétrica é restabelecida na zona sul do Rio A energia elétrica para os cerca de 12 mil moradores dos bairros do Leblon, Ipanema e Lagoa, na zona sul do Rio, foi restabelecida às 14h40 de hoje. Esses bairros estavam sem energia desde às 2h52, quando os técnicos da Light - empresa responsável pela distribuição de energia na capital fluminense - decidiram desligar o sistema para corrigir um defeito em um cabo subterrâneo.