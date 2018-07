ENERGIA Há mais de 150 anos a economia global depende quase exclusivamente dos combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão mineral) para fazer quase tudo, desde movimentar tratores no campo até alimentar caldeiras e gerar eletricidade para cidades inteiras. Isso causou boom de desenvolvimento, mas também acúmulo de gases do efeito estufa (principalmente dióxido de carbono, CO2) na atmosfera - causa do aquecimento global. Sem falar nos conflitos geopolíticos e econômicos associados.