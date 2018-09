Energia retorna para 95% dos afetados no Rio, diz Light Grande parte da região afetada pela falta de energia elétrica no centro do Rio de Janeiro, na manhã de hoje, já teve o fornecimento restabelecido, segundo informações da Light. De acordo com a empresa de energia, por volta das 14h30, 95% dos endereços, do total de 2.300 clientes afetados, já estavam normalizados. Equipes da Light continuam trabalhando para regularizar totalmente o sistema.