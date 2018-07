Energisa e Copel vão insistir para competir por Grupo Rede Energia A Energisa e Copel irão insistir para competir pela aquisição do controle acionário do Grupo Rede Energia, mesmo com a exclusividade que a CPFL e a Equatorial têm atualmente para negociar a compra do grupo, informou o diretor de Relações com Investidores da Energisa, Maurício Botelho, à Reuters, nesta quarta-feira.