Ênfase deixou de ser na ação Joseph Ratzinger acha que o papado deve preparar a Igreja para uma nova realidade: a de ser minoria. E desde os tempos de cardeal repetia a parábola do grão de mostarda para justificar qual seria o papel dos cristãos no mundo secularizado. Uma igreja de poucos para preparar o futuro e diferente da Igreja militante dos tempos de Paulo VI, que em 1967 publicou a encíclica Populorum Progressio. Esta pregava o acolhimento dos desvalidos, a divisão das terras, o imposto sobre grandes fortunas e foi um divisor de águas. Ao escrever que havia "soado a hora da ação", Paulo VI parecia trazer para a Igreja a 11.ª das Teses sobre Feuerbach, de Karl Marx ("Os filósofos só interpretaram o mundo diferentemente; importa é transformá-lo"). Aos católicos cumpria mudar a realidade injusta dos países subdesenvolvidos. Comparada a essa Igreja, a de Ratzinger foi conservadora. Ele fez uma releitura da Populorum Progressio em sua encíclica Caristas in Veritate. A ênfase da ação cristã, apesar de ainda defender a reforma agrária, passou para a caridade. / M.G. e A.G.