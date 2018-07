Enfermeira britânica tem recuperação total após contrair Ebola

Pauline Cafferkey foi internada no Royal Free Hospital, no norte de Londres, em 30 de dezembro, após adoecer ao voltar de Serra Leoa, onde estava trabalhando para a instituição de caridade Save the Children num centro de tratamento fora da capital, Freetown.

Cafferkey foi a primeira pessoa a ser diagnosticada com o Ebola em solo britânico.

"Estou muito feliz de estar viva", disse ela num comunicado divulgado pelo hospital. "Ainda não me sinto 100 por cento, me sinto bastante fraca, mas estou ansiosa para ir para casa, eu quero dizer um grande obrigado para a equipe que me tratou. Eles foram surpreendentes."

O Royal Free Hospital, principal centro da Grã-Bretanha para casos de Ebola, também tratou com sucesso o agente humanitário britânico William Pooley que contraiu o vírus na África Ocidental.

(Reportagem de Kate Holton)