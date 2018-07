Enfermeira confirma que trocou nome de bebê em MG

De acordo com o depoimento, a pulseirinha de identificação de um dos dois recém-nascidos que estavam no berçário ficou com o nome apagado após o banho, além de a placa com o nome da mãe estar errado. Pensando se tratar de outro bebê, a enfermeira anotou na pulseira o nome do bebê errado, ficando assim, uma mãe com dois bebês.

Segundo a delegada, o processo investigativo continua aberto para confirmar se houve o delito de omissão de identificação de recém-nascido.

A investigação vai apurar também se há outra pessoa envolvida na troca e se ocorreu negligência por parte do hospital. No fim de semana passada, uma das mães desconfiou de uma possível troca de bebês depois que viu a adulteração no acessório.