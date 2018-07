Enfermeira de Dallas Amber Vinson está curada do Ebola, diz hospital

Amber Vinson, uma das duas enfermeiras do hospital de Dallas que foram infectadas com Ebola depois de tratar o primeiro paciente diagnosticado com a doença nos Estados Unidos, ainda está recebendo tratamento de apoio no hospital e não há data de alta.

Os testes, contudo, não detectam mais o vírus no seu sangue, disse o hospital em comunicado.

A outra enfermeira, Nina Pham, também foi declarada livre do vírus nesta sexta-feira e deixou o hospital de Maryland onde estava sendo tratada.

(Reportagem de Colleen Jenkins)