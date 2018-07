Enfermeira morre em perseguição policial no interior de SP

Uma enfermeira de 22 anos foi atropelada e morta durante uma perseguição policial, em Campinas, a 95 quilômetros de São Paulo, na noite de quarta-feira, 6. Segundo o tenente Paulo Bueno, relações públicas do 47.º Batalhão de Policiamento Militar do Interior, um carro da Força Tática passava pela Estrada do Mão Branca, região do bairro Campo Grande (periferia da cidade), quando começou a seguir um veículo roubado, por volta das 20 horas. O homem que dirigia o Vectra tentou fugir e entrou na Avenida John Boyd Dunlop, uma das principais da cidade, sentido centro. Segundo informou a PM, o carro seguiu em alta velocidade e ziguezagueava pela pista. Ao desviar de um ônibus, bateu na motocicleta em que estava a enfermeira. A garota foi arremessada contra o ônibus, caiu no chão e o carro em fuga passou por cima dela. O veículo da polícia também bateu na vítima. Policiais socorreram a mulher ao Hospital Celso Pierro, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, onde a enfermeira morreu na madrugada desta quinta-feira, 7. O suspeito fugiu no Vectra, que havia sido roubado em Hortolândia, a 15 quilômetros da cidade.