Enfermeira pode ter sido vítima do desabamento em SBC

A área em torno do prédio está interditada e os trabalhos de buscas devem durar o dia todo. O tenente do Corpo de Bombeiros, Marcos Palundo, disse que não há risco de o prédio desabar totalmente. O edifício tem 14 pavimentos, além do subsolo.

As equipes de busca trabalham com a possibilidade de a enfermeira Patrícia Alves, de 26 anos, estar entre os escombros, no subsolo do edifício. Ela está desaparecida desde ontem à noite. Parentes de Patricia acompanham as buscas.

O pai da enfermeira, Deusdetite Farias, disse que ontem, às 17h, falou com a filha por telefone. Ele informou que Patrícia trabalhava em um consultório médico no sexto andar do prédio, construído há 30 anos.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, declarou hoje pela manhã que o alvará de funcionamento do edifício estava em dia.

A Defesa Civil do município descarta a hipótese de ter ocorrido uma explosão antes do desabamento. O Corpo de Bombeiros informou que as infiltrações encontradas no local foram provocadas pelo desabamento. As informações são da Agência Brasil.