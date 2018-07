Enfermeiro é acusado de estuprar mais de 100 pacientes Um enfermeiro anestesista foi acusado nesta quinta-feira, 26, em Atlanta, nos Estados Unidos, de estuprar mais de 100 pacientes e a Polícia informou que conta com vídeos que mostram os abusos. O homem foi identificado como Paul Patrick Serdula, de 47 anos, que trabalhava em consultórios médicos e dentais da zona metropolitana de Atlanta. Segundo fontes judiciais, Serdula foi detido na segunda-feira sob acusações de sodomia e abuso infantil. Um porta-voz da Polícia do condado de Cobb disse que a detenção aconteceu depois da descoberta de vídeos que mostravam Serdula abusando dos pacientes sob efeito de anestesia. Acrescentou que a investigação revelou que essas agressões sexuais foram cometidas durante vários anos e que as vítimas incluem pacientes de outros estados que receberam tratamento por parte de Serdula. "A magnitude disto é quase surreal", disse a meios de comunicação locais o sargento Dana Pierce da Polícia de Cobb ao referir-se à possibilidade de que podem se contabilizar mais de 100 vítimas do enfermeiro. Segundo as autoridades, o homem trabalhava sob contrato para vários médicos e dentistas, o que lhe dava acesso a consultórios em toda a cidade. Pierce manifestou que falou com muitos pacientes que acreditam ter sido vítimas do estuprador. O problema na investigação do caso, segundo fontes judiciais, é que a maioria das vítimas não poderia afirmar com certeza o ataque sexual de Serdula por estarem anestesiadas.