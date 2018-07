Enfim Schumacher volta ao pódio da Fórmula 1

O mais bem-sucedido piloto da categoria, com sete campeonatos e 91 vitórias terminou em terceiro lugar com seu Mercedes no GP da Europa em Valência e relembrou como é estourar champanhe à luz do sol.

O alemão que se aposentou na glamourosa Ferrari em 2006 e então iniciou seu retorno em 2010, foi capaz de saborear uma conquista que seus críticos julgavam estar além dele.

Agora com 43 anos, ele tornou-se o mais velho piloto a chegar ao pódio desde o australiano tricampeão Jack Brabham, que chegou em segundo na Grã-Bretanha em 1970, aos 44 anos.

Em 2010 Schumacher havia falado em buscar mais títulos e vitórias, mas quando chegou ao pódio, após 45 corridas sem terminar entre os três primeiros, ele levou um tempo para perceber.

"Eu realmente não estava pensando em pódio ao final da corrida", disse aos repórteres ao lado de Fernando Alonso da Ferrari, vencedor da prova, e o também campeão pela Ferrari Kimi Raikkonen, agora na Lotus.

Para tornar isto ainda mais doce, a Ferrari pediu que o engenheiro de Alonso, Andrea Stella, se juntasse a eles -o italiano já tinha trabalhado com Raikkonen e Schumacher na equipe italiana.

"Estava cruzando a linha e perguntei aos rapazes 'Em que lugar terminamos ?' Eu vi o carro de (Mark) Webber e perto do fim mostrava oitavo e sétimo e eu sabia que estava uma posição à frente daquela", disse Schumacher.

"E então os rapazes me disseram 'É terceiro, é pódio'. Eu não podia acreditar, foi algo que eu não esperava. Você perde a conta, porque eu estava muito ocupado nos últimos estágios da corrida", disse o alemão.

O último pódio conquistado por Schumacher havia sido em outubro de 2006, quando conquistou também sua última vitória.