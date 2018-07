Enganaram o Rei

Tem alguém mais arrasado que Helena (Taís Araújo) com o destino da própria em Viver a Vida, da Globo? Sim, Roberto Carlos. Segundo fontes ligadas ao cantor, o Rei, que tanto custou em liberar para a novela A Mulher Que Eu Amo, música-tema do casal Helena e Marcos (José Mayer), estaria arrependido de embalar o romance, que agora vai de mal a pior. É justamente esse o problema. Noveleiro assumido, o Rei ficou chateado com o desenrolar da história da protagonista, trama que em tão pouco tempo já teve traição, separação e um rio de lágrimas.

Apesar de inédita para o público, A Mulher Que Eu Amo já existia antes de a novela estrear, e ao cair nas mãos da Globo, prontamente foi parar na novela. Acontece que Roberto não estava satisfeito com a gravação, queria refazê-la, ameaçando a entrada da canção na trilha sonora da novela.

Com jeitinho, convenceram o cantor de que a música estava ótima e que ela embalaria um romance daqueles. Só que a felicidade acabou depois da curva. Para tristeza do Rei, o hit segue no ar, embalando as lamúrias de Helena e, mais adiante, as de Marcos, até sumir da trama. Não se pode enganar a realeza.