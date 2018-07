Engavetamento caminhões prejudica trânsito no Rodoanel Três carretas e três caminhões se envolveram em um engavetamento no km 22 do Rodoanel Oeste, no sentido Rodovia dos Bandeirantes, próximo ao acesso da Rodovia Régis Bittencourt. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, causando congestionamento de oito quilômetros.