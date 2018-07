Engavetamento com 14 veículos deixa um morto em MG

O acidente aconteceu por volta das 9 horas, no quilômetro 487, no bairro Jardim das Alterosas, na pista sentido São Paulo. O engavetamento envolveu duas carretas, dois caminhões, uma van, um ônibus, uma moto e sete carros. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas. Equipes da concessionária Auto Pista também ajudaram no resgate.

Às 10h10, a faixa 1 da rodovia foi liberada, mas as faixas 2 e 3 e o acostamento permaneciam interditados, no sentido São Paulo. O motorista que trafegava pela Fernão Dias encontrava seis quilômetros de lentidão, do km 481 ao 487. As equipes da concessionária trabalhavam na retirada dos veículos e na liberação das faixas. No sentido Belo Horizonte o tráfego fluía sem dificuldades.