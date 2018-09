Engavetamento com 16 veículos fere 17 na Castelo Branco

Uma carreta que transportava álcool tombou na altura do km 52 da rodovia Castelo Branco, no sentido capital, na manhã deste sábado, 24, e provocou o engavetamento de 16 veículos. Destes, 14 eram caminhões, e dois, carros de passeio. A carreta derramou o carregamento sobre a pista. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Ao menos 17 pessoas ficaram feridas. Duas delas foram transferidas para o Hospital Regional de Sorocaba. Uma está em estado grave. Segundo a concessionária que administra o sistema, a Viaoeste, as duas pistas da rodovia chegaram a ser interditadas, mas já estão liberadas. O acidente provocou um congestionamento de 9 km no sentido capital, entre os km 64 e 52. Texto ampliado às 9h54