Engavetamento com 5 veículos congestiona Dutra em SP Um engavetamento envolvendo cinco veículos de passeio deixou o trânsito complicado na manhã deste sábado, no Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos. A pista que liga o Rio de Janeiro a São Paulo precisou ser interditada, causando 6 quilômetros de filas entre as 8h e as 9h. Ninguém ficou ferido.