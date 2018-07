Engavetamento complica trânsito na Marginal Tietê Um engavetamento envolvendo três caminhões complicava o trânsito pela pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, perto da Ponte Velha Fepasa, no fim da tarde de hoje. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente aconteceu por volta das 17 horas e os veículos ocupavam duas faixas da via. Ninguém ficou ferido. Já uma colisão entre um microônibus e uma motocicleta, ocorrida por volta das 16 horas de hoje, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, deixou um pessoa gravemente ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, na capital, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar.